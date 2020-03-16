16 Mart 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Jandarmanın ikna çalışması sonucu bir aile daha evladına kavuştu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.03.2020
ABONE OL
JANDARMANIN İKNA ÇALIŞMASI SONUCU EVLADINA KAVUŞTU

İl Jandarma Komutanlığının ikna çalışmaları sonucu teslim olan terör örgütü 'ya mensup kadın terörist, ailesine kavuştu.

Jandarma ekiplerinin yaklaşık bir yıl süren ikna çalışmaları neticesinde 2014 yılından itibaren / terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren "Delila " kod adlı Zeynep Erkan, terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. İşlemlerinin ardından Erkan, ailesiyle buluşturuldu.

Erkan yaptığı açıklamada, terör örgütü yandaşlarınca kandırılarak dağa götürüldüğünü belirterek, örgüt içerisinde psikolojik ve fiziki şiddete maruz kaldığını, orada bulunan gençlerin de çok zor günler geçirdiğini söyledi.

Terör örgütünden kaçmak isteyen çok sayıda kişinin infaz edilecekleri korkusuyla kaçamadığını dile getiren Erkan, bir yıllık ikna süreci içerisinde kendisiyle görüşen personelden aldığı destekle jandarmaya teslim olduğunu aktardı.

"BURADA KÖTÜ MUAMELE YOK"

Teslim olduktan sonra da hiçbir kötü muameleyle karşılaşmadığını, aksine kendisine çok iyi davranıldığını vurgulayan Erkan, "Artık daha fazla olanlara seyirci kalmayın, evlatlarınızı örgütten kurtarın. Yanlışın neresinden dönülürse kardır. Onlar da aileleriyle buluşsun, anneler ağlamasın. Burada kötü muamele yok." diye konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA