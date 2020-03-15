Cumhurbaşkanlığından flaş corona açıklaması!
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın korona virüs kapsamında alınan tedbir gereği, Ankara'da karantinaya alınan umre yolcuları için önemli açıklamalarda bulundu. Kalın:Umreden dönen vatandaşlarımızın sağlık kontrolleri yapıldı ve yurtlarda karantinaya alındı. Sağlık Bakanlığımızın tedbir ve tavsiyelerini özenle ve titizlikle uygulayalım. Koronaya karşı mücadelede rehavet ve panik yok, tedbir var. Bu hepimizin ortak mesuliyetidir." ifadelerini kullandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, umreden dönen vatandaşların yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Ankara ve Konya'daki bazı yurtlarda karantinaya alındığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, umre amacıyla Suudi Arabistan'da bulunan vatandaşların Türkiye'ye dönmelerinin ardından 14 günlük karantina sürelerini geçirecekleri bir yer ihtiyacı hasıl olduğu vurgulanarak, "Bu çerçevede, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne bağlı Ankara ve Konya'daki bazı yurtlar, umreden dönen vatandaşlarımızın karantina süresi boyunca kalabilmeleri için uygun hale getirilmiş ve söz konusu karantina süreci başlamıştır" denildi.
Açıklamada, "Üniversitelerin üç haftalık tatil süreciyle birlikte büyük oranda boş olan bu yurtlarımızda kalan az sayıdaki öğrencimizin de başka yurtlara nakilleri sağlanarak herhangi bir mağduriyet yaşanmamıştır" ifadesi kullanıldı.
ANKARA'DAKİ YURTLARIN İSİMLERİ VE KALAN MİSAFİR SAYISI:
Şehit Özel Harekat: 2064
Milli İrade: 1880
Gölbaşı: 1448
Toplam: 5392
KONYA'DAKİ YURTLARIN İSİMLERİ VE KALAN MİSAFİR SAYISI:
Tahir Büyükkörükçü: 2228
Kutalmışoğlu: 2710
Toplam: 4938
CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN'DAN AÇIKLAMA
Umreden dönen Türk vatandaşlarıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan da bir açıklama geldi.
Kalın, "Umreden dönen vatandaşlarımızın sağlık kontrolleri yapıldı. Coronavirüse karşı rehavet va panik yok, tedbir var" açıklaması yaptı.
UMREDEN DÖNENLER ANKARA'DA KARANTİNADA
Ankara'da gece saatlerinde Esenboğa Havalimanı'na inen uçaktaki yolcular önce sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından da bazıları Gölbaşı'ndaki yurtlarda karantinaya alındı.
Polis çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Umre yolcularını taşıyan otobüs şoförleri de özel kıyafetler giydi.
DİYANET'TEN AÇIKLAMA
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da dün gece umreden dönen son 5 bin 300 kişinin hem kendi hem de başklarının sağlığını korumak için 14 gün boyunca evden çıkmamaları uyarısında bulunmuştu.
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