Son dakika: Kazakistan'da koronavirüs (corona virüs) alarmı! Olağanüstü hal ilan edildi
Son dakika haberi... Kazakistan dünyada hızla yayılan ve 120'den fazla ülkede görülen yeni tip koronavirüsle (corona virüs) mücadele kapsamında ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.
Cumhurbaşkanlığı sitesinde yayımlanan kararnamede, halkı Kovid-19'dan korumak amacıyla 16 Mart-15 Nisan'da ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiği bildirildi.
Devlet ve stratejik binalar, halkın yaşamsal faaliyetini sağlayan tesisler dahil kamu düzeninin korunması, ulaşımın sağlanması faaliyetlerinin güçlendirileceği vurgulanan kararnamede, büyük ticari tesislerinin faaliyetlerinin sınırlanacağı belirtildi.
Kararnamede, alışveriş merkezleri, sinema, tiyatrolar, fuar merkezleri ve diğer kalabalık tesislerin faaliyetlerinin askıya alındığı kaydedildi.
Ayrıca Kazakistan diplomatları, yabancı ülke diplomatları ve uluslararası örgüt temsilcilerinin dışında ülkeye yabancı vatandaşların girişinin yarından itibaren durdurulacağı aktarıldı.
ÖZBEKİSTAN'DA ÜLKEYE GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILACAK
Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov da yaptığı açıklamada, yarından itibaren giriş ve çıkışlar için ülke sınırlarının kapatılacağını duyurdu.
Tüm uçuşların durdurulacağını bildiren Aripov, ülke genelinde Nevruz Bayramı kutlamaları dahil tüm etkinliklerin yasaklandığını, 16 Mart itibarıyla üniversite, orta öğretim kurumları ve kreşlerin erken tatile gireceğini kaydetti.
RUSYA'DA 4 YENİ VAKA
Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, gün içinde Kovid-19 vaka sayısının 4 kişi artarak 63'e yükseldiği bildirildi.
Açıklamada, virüsten etkilenen vatandaşların son 2 haftada İtalya, İsviçre, Avusturya ve Fransa'yı ziyaret ettikleri aktarıldı.
AZERBAYCAN'DA 4 KİŞİDE DAHA VİRÜS TESPİT EDİLDİ
Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahı, ülkede Kovid-19'a 4 kişide daha rastlandığını, böylece vaka sayısının 16'ya çıktığını duyurdu.
GÜRCİSTAN, RUSYA İLE GİRİŞ-ÇIKIŞLARI KISITLADI
Bugüne kadar 30 Kovid-19 vakasının rastlandığı Gürcistan'da, vaka sayısı artmazken; Rusya ile giriş-çıkışlara kısıtlama uygulandı.
Gürcistan, daha önceden Azerbaycan ve Ermenistan ile giriş-çıkışları 10 gün süreyle askıya almıştı.
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