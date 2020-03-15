15 Mart 2020, Pazar
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan umreden dönen vatandaşlar hakkında "koronavirüs" açıklaması

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Giriş Tarihi: 15.03.2020 Güncelleme Tarihi: 15.03.2020
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SAĞLIK BAKANI: UMRE ZİYARETÇİLERİ VİRÜSE KARŞI...

Son dakika: Sağlık Bakanı , "Umreden daha önce dönenler tıpkı şimdi dönenler gibi sağlık taramasından geçirildi, şüphelilerin testleri yapıldı." dedi. Öte yandan Koca, "Umre ziyaretçileri virüse karşı tedbirlerini seyahatlerinde sağlık ekiplerimizin verdiği eğitimle aldı." ifadelerine yer verdi.

Son dakika: Sağlık Bakanı , "Umreden daha önce dönenler tıpkı şimdi dönenler gibi sağlık taramasından geçirildi, şüphelilerin testleri yapıldı." dedi.

Öte yandan Koca, "Umre ziyaretçileri virüse karşı tedbirlerini seyahatlerinde sağlık ekiplerimizin verdiği eğitimle aldı." ifadelerine yer verdi.

Bakan Fahrettin Koca, açıklamasında "(Umreden dönenler) İlk 14 günü henüz doldurmayanları takip ediyoruz." bilgisine yer verdi.

Detaylar geliyor...

Son dakika: Umre yolcuları karantina yurtlarına götürülüyor SON DAKİKA: UMRE YOLCULARI KARANTİNA YURTLARINA GÖTÜRÜLÜYOR
Son dakika: Umre yolcuları Ankara’da karantinaya alındı SON DAKİKA: UMRE YOLCULARI ANKARA’DA KARANTİNAYA ALINDI
Umre dönüşü karantinaya alınan kişinin ilk test sonuçları açıklandı UMRE DÖNÜŞÜ KARANTİNAYA ALINAN KİŞİNİN İLK TEST SONUÇLARI AÇIKLANDI

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