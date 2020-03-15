Son dakika: Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önemli açıklamalarda bulundu. 'Bakanlıkta bütün izinleri kaldırdık' diyen Bakan Çavuşoğlu, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın da alması gereken tedbirler var. Türkiye'nin tedbirleri yurt dışında takdir topladı. Bazıları uzmanlık, bazıları tıbbi cihaz yardımı istedi." dedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi'nde gerçekleştirdiği incelemelerin ardından korona virüsüne karşı yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin, Bakanlık bünyesinde 24 saat hizmet veren bir koordinasyon ve destek merkezi kurduklarını bildirdi.

Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezinde, yaptığı açıklamada, Bakanlığın bünyesindeki çağrı merkezinin uzun yıllardır sadece yurt dışındaki vatandaşlara değil Türkiye'yle ilgili herhangi bir talepte bulunan ya da vize almak isteyen yabancıların da çağrılarına cevap verdiğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs sürecinden bu yana özellikle bu konuyla ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlara da merkezdeki personelin bilgiler verdiğini anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar 8 bin 300 civarında sadece koronavirüsle ilgili arayan, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız var.

Ama tabii bu dönemde sadece bu çağrı merkeziyle yetinmemiz mümkün değil. Bakanlığımızda ayrıca bir koordinasyon ve destek merkezi kurduk ve 24 saat hizmet veriyor. Sadece konsolosluk işleriyle ilgili arkadaşlarımız değil, diğer birimlerden de destek aldık. Ve her akşam bir daire başkanı, örneğin nöbetçi kalıyor ekiplerle beraber. Çağrı merkezimiz de aynı şekilde."