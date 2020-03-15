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Sığınmacıların Yunanistan'a geçiş mücadelesi 17. gününde

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.03.2020
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YUNANİSTAN'A GEÇİŞ MÜCADELESİ 17. GÜNÜNDE

Sığınmacıların Avrupa sınırında bekleyişleri 17. gününde sürüyor. En çok nehir geçişlerini kullanan sığınmacılardan bazılarının ise 'ın kapıları açacağı umuduyla Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölge ve yakınındaki ağaçlık alanda bekleyişi devam etti.

'ye gelen sığınmacıların Avrupa'ya geçmek için verdiği mücadele devam ediyor.

En çok nehir geçişlerini kullanan sığınmacılardan bazılarının ise 'ın kapıları açacağı umuduyla Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölge ve yakınındaki ağaçlık alanda bekleyişi sürüyor.

Geceyi buralarda kurdukları çadırlarda geçiren 10 binin üzerinde , zor şartlarda mücadele veriyor.

SOĞUKLA DA MÜCADELE EDECEKLER

Yunanistan'ın tazyikli su, gaz ve mermisiyle mücadele eden sığınmacılar, bugünden itibaren soğukla da mücadele etmek zorunda kalacak.

Bahar günleri, yerini Balkanlar'dan gelen soğuk havaya bıraktı. Hava sıcaklıklarının düşmesinin yanı sıra aralıklarla sağanakların görülmesi, en çok bebekli ve çocuklu sığınmacıları etkileyecek.

Tamponda bekleyen sığınmacılara acımasızca müdahaleleriyle gündeme gelen Yunanistan, sığınmacılara zaman zaman tazyikli su sıkıyor, ses ve göz yaşartıcı bomba atıyor, zaman zaman da mermi kullanıyor.

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