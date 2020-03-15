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Son dakika: KKTC'de corona virüs vakası 6'ya yükseldi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.03.2020
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KKTC'DE CORONA VİRÜS VAKASI 6'YA YÜKSELDİ

Son dakika haberi... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde () corona virüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısı 6'ya çıktı. , ülkedeki yeni corona virüs vakasının ’den gelen bir KKTC vatandaşı olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, 'de son yapılan 4 tetkikten birinin daha pozitif çıktığını söyledi. , ülkedeki yeni Corona Virüs vakasının 'den gelen bir KKTC vatandaşı olduğunu belirtti.

VAKALAR ARASINDA 2 KKTC VATANDAŞI VAR

Otellerde gözlem altında tutulan turistlerden 3'üne yapılan testlerin ise negatif çıktığını ifade eden Sağlık Bakanı Pilli, Corona Virüs hastalarının genel durumun iyi olduğunu, hastanede karantinada tedavilerinin sürdüğünü söyledi. KKTC'de Corona Virüs teşhisi konulan kişilerin 4'ü turist, 2'si ise KKTC vatandaşı.

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