Corona virüs hızla yayılıyor! Son 24 saatte vaka sayısı 8 bin arttı
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüs şu ana dek 120'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Corona virüs dünya genelinde 5 bin 833 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Öte yandan virüs bulaşmış hasta sayısı 156 bin 396’ya yükselirken; 73 bin 968 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre son 24 saatte, virüs nedeniyle 294 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 8 bin 608 arttı.
Corona virüs, Çin dışında dünya genelinde de yayılmaya devam ediyor. İtalya'da hızla yayılan virüs, Avrupa'yı tehdit ediyor. İtalya'da virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 1441'e yükselirken; vaka sayısı da 21 bin 157'ye çıktı.
İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 611'E YÜKSELDİ
İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında corona virüs salgınıyla ilgili son 24 saatte ait bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 611'e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 12 bin 729'a çıktığını bildirdi.
ABD'DE 57 ÖLÜ, 2 BİN 951 VAKA
ABD'de de corona virüsün yayılmaya devam ettiği görüldü. 2 bin 951 vakanın bulunduğu ABD'de, hayatını kaybedenlerin sayısı 57 olarak açıklandı. Hayatını kaybedenlerin, Washington, Kaliforniya, Florida, New Jersey, Güney Dakota, Georgia, Louisiana, Virginia, Colorado, Kansas eyaletlerinden ve New York kentinden oldukları belirtildi.
ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA YÜKSELİŞ
Virüsün İtalya'da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa'daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi. Almanya'da vaka sayısı bugün 4 bin 585'e yükselirken; 9 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.
Öte yandan, Fransa'da 4 bin 480 kişide virüs tespit edildiği ve 91 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İspanya'da ise 6 bin 391 kişide virüs tespit edildiği; 196 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.
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