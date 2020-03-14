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Son dakika: Van Valiliği: İran sınırında 7 mültecinin cesedi bulundu

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Giriş Tarihi: 14.03.2020 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020
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SINIRDA 7 CESET BULUNDU

Son dakika haberine göre Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Çaldıran ilçesi, Sınırında jandarma ve ekipleri tarafından yapılan araştırma ve incelemede; 1 kilometrelik alanda , ve uyruklu oldukları değerlendirilen 7 ceset bulunmuştur. Cesetler kesin ölüm tespiti için Van kurumuna sevk edildi" denildi.

Van'ın Çaldıran ilçesi kırsalında, kış mevsiminde sınırdan geçerken donarak ölen sığınmacılara ait olduğu belirlenen 7 ceset bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çaldıran ilçesinin sınırındaki 1 kilometrekarelik alan tarandı.

Jandarma, UMKE, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü () ekiplerinin çalışmaları sonucu bölgede 7 ceset bulundu. , ve uyruklu sığınmacılara ait olduğu belirlenen cesetler, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Van Kurumuna kaldırıldı.

Bölgede karların erimeye başlamasıyla ortaya çıkan cesetlerin, kış aylarında sınırdan geçerken donarak ölen sığınmacılara ait olduğu tespit edildi.


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