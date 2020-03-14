Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan risk taraması açıklaması

Son dakika haberleri... Sağlık Bakan Koca, "Koronavirüs risk taramasını çat kapı değil, planlayarak yapıyoruz. Sizi 184’ten arayıp bilgilendiriyor, ondan sonra geliyoruz." ifadeleriyle vatandaşları uyardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığı, koronavirüs risk taramasını çat kapı değil, planlayarak yapmaktadır. Sizi 184'ten arayıp bilgilendiriyor, ondan sonra geliyoruz. SABİM-184'ten size telefon gelmemişse, test amacıyla geldiğini söyleyenleri içeri almayın. Kötü niyetlilere karşı da tedbirli olalım" dedi.