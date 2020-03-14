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Son dakika: Emniyet Genel Müdürlüğünden koronavirüs uyarısı

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Giriş Tarihi: 14.03.2020 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020
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EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KORONAVİRÜS UYARISI

haberleri.. Emniyet Genel Müdürlüğü koronavirüs hakkında açıklama yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), koronavirüs risk taramasının Alo 184'ten yapılan arama üzerine gerçekleştiğini tarama yapmak için geldiğini söyleyen kişilere itibar edilmemesi gerektiğini açıkladı.

EGM, sosyal medya hesaplarında yer alan, koronavirüs taraması için evlere gelen kişilerin ev sahiplerini spreyle bayıltarak evleri soydukları şeklindeki paylaşımlarla ilgili açıklama yaptı. EGM'den yapılan açıklamada, "Koronavirüs risk taraması Alo 184'ün sizi araması sonucu gerçekleşmektedir. Vatandaşlarımızın iyi niyetinden faydalanıp hırsızlık, dolandırıcılık ve diğer suçlara meyilli kişilere karşı vatandaşlarımızın duyarlı olmasını, bu gibi konularla karşılaşan vatandaşlarımızın ivedi olarak kolluk birimlerine 112-155-156 haber vermesini bekliyoruz" denildi.

BAKAN KOCA: TEST İÇİN GELENLERİ 184'TEN TELEFON GELMEDİYSE İÇERİ ALMAYIN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığı, koronavirüs risk taramasını çat kapı değil, planlayarak yapmaktadır. Sizi 184'ten arayıp bilgilendiriyor, ondan sonra geliyoruz. SABİM-184'ten size telefon gelmemişse, test amacıyla geldiğini söyleyenleri içeri almayın. Kötü niyetlilere karşı da tedbirli olalım" dedi.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan risk taraması açıklaması SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN RİSK TARAMASI AÇIKLAMASI

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