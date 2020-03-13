Son dakika: İran'dan korkutan açıklama! Ölü sayısı 514'e yükseldi

Son dakika haberi... İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 85 kişi artarak 514'e yükseldi. Vaka sayısı 11 bini geçerken iyileşip taburcu edilenlerin sayısı 3 bini aştı.

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 85 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 514'e, hastalığa yakalanan kişi sayısı ise 11 bin 364'e yükseldi.

VAKA SAYISI 11 BİNİ GEÇTİ

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte, 1289 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 11 bin 364'e çıktığını bildirdi.

3 BİNDEN FAZLA KİŞİ İYİLEŞTİ

İyileşerek hastanelerden taburcu edilenlerin sayısı 3 bin 529 kişi olduğu ifade edildi.

SOKAKLARI BOŞALTACAKLAR

Öte yandan İran Genelkurmay Başkanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında satış yerleri, sokak ve caddeleri boşaltacaklarını açıkladı.