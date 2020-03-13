13 Mart 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: İran'dan korkutan açıklama! Ölü sayısı 514'e yükseldi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.03.2020 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020
ABONE OL
İRAN'DAN KORKUTAN AÇIKLAMA!

Son dakika haberi... 'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 85 kişi artarak 514'e yükseldi. Vaka sayısı 11 bini geçerken iyileşip taburcu edilenlerin sayısı 3 bini aştı.

'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 85 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 514'e, hastalığa yakalanan kişi sayısı ise 11 bin 364'e yükseldi.

VAKA SAYISI 11 BİNİ GEÇTİ

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte, 1289 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 11 bin 364'e çıktığını bildirdi.

3 BİNDEN FAZLA KİŞİ İYİLEŞTİ

İyileşerek hastanelerden taburcu edilenlerin sayısı 3 bin 529 kişi olduğu ifade edildi.

SOKAKLARI BOŞALTACAKLAR

Öte yandan İran Genelkurmay Başkanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında satış yerleri, sokak ve caddeleri boşaltacaklarını açıkladı.

'İran koronavirüs corona virüs tedavisi için aşıyı buldu' iddiasına açıklama geldi |Video 'İRAN KORONAVİRÜS (CORONA VİRÜS) TEDAVİSİ İÇİN AŞIYI BULDU' İDDİASINA AÇIKLAMA GELDİ |VİDEO
İran koronavirüs yüzünden IMF'den yardım istedi İRAN KORONAVİRÜS YÜZÜNDEN IMF'DEN YARDIM İSTEDİ
Son dakika: İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek SON DAKİKA: İRAN KORONAVİRÜSÜN İLACINI BULDUĞUNU AÇIKLADI! 3 HAFTA İÇERİSİNDE PİYASAYA SÜRÜLECEK

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA