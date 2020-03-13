Batı medyasından koronavirüs üzerinden algı operasyonu! Türkiye'yi ve Müslümanları hedef aldılar
Çin'in Vuhan kendinde ortaya çıkan ve sonrasında tüm dünyada etkisini göstererek binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs (corona virüs-Kovid19) salgını ile ilgili batı medyası Türkiye aleyhine algı operasyonuna girişti. Koronavirüs ile ilgili yapılan haberlerde Türkiye ile ilgili bir detay olmamasına rağmen İstanbul'dan fotoğraflar kullanan batı medyası salgının insanların bilinçaltında Türkiye ile özdeşleşmesini hedefledi.
Çin'de ortaya çıktıktan iki ay sonra tüm dünyayı tehdit etmeye başlayan koronavirüs salgını nedeniyle ülkeler çok sıkı önlemler alıyor. Son olarak ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklama ile Avrupa ülkelerine 30 günlük uçuş yasağı uygulayacaklarını duyurdu.
Trump'ın bu açıklaması sonrası konuyu haberleştiren New York Times, BBC, CNN International gibi medya kuruluşları koronavirüs salgını üzerinde Türkiye aleyhine algı operasyonu başlattı.
Uçuş yasağı listesinde Türkiye'nin bulunmamasına rağmen salgınla ilgili haberlerde Türkiye'den fotoğraflar kullanan batı medyası böylece salgının insanların bilinçaltında Türkiye ile özdeşleşmesini hedefledi.
NYT'ye tepki gösteren Bakan Varank, sosyal medya hesabı üzerinden şu ifadeleri kullandı:
"Çin'de ortaya çıkıp Avrupa'dan dünyaya yayılan bir virüs. Virüsten korunmak için Avrupa'dan uçuşu yasaklayan bir ABD. Bu haberi, uçuş yasağı listesinde dahi olmayan Türkiye fotoğraflarıyla veren Batı medyası. Koranavirüs gibi bu zihniyetin de karantinaya alınması gerekiyor."
Çin'de ortaya çıkıp Avrupa'dan dünyaya yayılan bir virüs.— Mustafa Varank (@varank) March 12, 2020
Virüsten korunmak için Avrupa'dan uçuşu yasaklayan bir ABD.
Bu haberi, uçuş yasağı listesinde dahi olmayan Türkiye fotoğraflarıyla veren Batı medyası.
Koranavirüs gibi bu zihniyetin de karantinaya alınması gerekiyor. pic.twitter.com/8DjyA0j0Ve
BBC ALGIYA DEVAM ETTİ
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinin de koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. BBC bu haber üzerinden de algıya devam ederken, Justin Trudeau'nun eşinin koronavirüslü çıkması haberinde Başakşehir - Kopenhag maçında tribünde yer alan Türk seyircilerin fotoğrafını kullandı.
MÜSLÜMANLAR DA HEDEF ALINIYOR
CNN International, Formula 1'in iptal haberini bile cami fotoğraflarıyla duyururken Batı medyası koronavirüsün müslüman kaynaklı olduğu yönünde algı operasyonu yapıyor.
NEW YORK TIMES FOTOĞRAFLARI KALDIRDI
New York Times gazetesi, ABD'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uyguladığı seyahat kısıtlamalarıyla ilgili haberinde kullandığı Türkiye fotoğraflarını sitesinden kaldırdı.
Gazetenin Twitter hesabında yapılan paylaşımda, Kovid-19'un dünyanın çeşitli bölgelerindeki etkisini göstermek için içeriklerinin yanı sıra sitelerinde çıkan slaytların ekran görüntüsüne yer verildi ve "İstanbul imgesi dahil edilerek bir karışıklık yaşandığını fark ettiğimizde fotoğrafı kaldırdık." ifadesi kullanıldı.
Aybet de Twitter hesabında, Türkiye'nin ABD'nin Kovid-19 nedeniyle seyahat kısıtlaması uyguladığı ülkeler arasında yer almadığını vurgulayarak, tepkisini "Böyle durumlarda Avrupa'nın parçası olarak kabul ediliyoruz." ifadesiyle ortaya koymuştu.
CUMHURİYET DE TÜRKİYE'YE KARŞI ALGI YARATMIŞTI
Her fırsatta Türkiye aleyhine çalışan, yalan ve iftiralarla ülkeyi karalamaya çalışan Cumhuriyet Gazetesi de koronavirüs salgınının ilk günlerinde Türkiye'yi hedef almıştı.
Çin'de ortaya çıkan salgın sonrası Türkiye en üst düzeyde önlemlerini alırken, Cumhuriyet Gazetesi İstanbul Havalimanı'na olan karşıtlığını virüs algısıyla gündeme getirmişti.
Salgının medyada ve insanların bilinçaltında Türkiye ile özdeşleşmesini amaçlayan Cumhuriyet, koronavirüs salgını haberlerinde İstanbul Havalimanı ve Türk bayraklı fotoğrafları kullanmıştı.
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