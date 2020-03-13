MSB'den flaş açıklama: 155 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Rus askeri heyetiyle yapılan görüşmeler ve askeriyede alınan koronavirüs önlemlerine dair açıklama yayınladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Barış Pınarı Harekatı bölgesinde son bir ay içinde 155 terörist etkisiz hale getirildi. Bahar Kalkanı Harekatı ile birlikte 3 binden fazla vatandaşımız askerlik şubelerine başvurarak gönüllü askerlik hizmeti talebinde bulundu. (Rus askeri heyetiyle görüşmeler) Bugün itibarıyla tamamlanacak görüşmeler olumlu ve yapıcı bir havada geçmiştir.' denildi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "(Rus askeri heyetiyle görüşmeler) Bugün itibarıyla tamamlanacak görüşmeler olumlu ve yapıcı bir havada geçmiştir." denildi.
MSB'nin açıklaması şu şekilde devam etti:
"Bahar Kalkanı Harekatı ile birlikte 3 binden fazla vatandaşımız askerlik şubelerine başvurarak gönüllü askerlik hizmeti talebinde bulundu. Barış Pınarı Harekatı bölgesinde son bir ay içinde 155 terörist etkisiz hale getirildi. Son bir ayda Münbiç'ten Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 37, Tel Rıfat'tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Terörle mücadele kapsamında yurt içinde ve sınır ötesindeki operasyonlarda son bir ay içinde 87 terörist etkisiz hale getirildi."
FETÖ İLE MÜCADELE
MSB tarafından yapılan açıklamada, "15 Temmuz 2016'dan bugüne 19 bin 75 personel ihraç edildi, 5 bin 183 personel hakkında adli ve idari süreç devam ediyor." denildi.
KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ
MSB'nin yaptığı açıklamada "Nizamiyeler, termal kameralarla teçhiz edilmiş, nizamiyelerde görev yapan ilgili personele de eğitim verilmiştir." ifadeleri yer aldı.
GÖZLEM NOKTALARI GÖREVE DEVAM EDİYOR
Ayrıca güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre "(İdlib) Gözlem noktalarımız görevlerine devam ediyor. Buralardan ağır silahların çekilmesi söz konusu değil." denildi.
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