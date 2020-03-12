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Son dakika: DSÖ Başkanından corona virüs açıklaması: Kontrol edilebilir bir pandemidir

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.03.2020 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020
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DSÖ BAŞKANI'NDAN PANDEMİ AÇIKLAMASI

Son dakika haberine göre Adhanom Ghebreyesus, "Covid-19 'kontrol edilebilir bir pandemidir" ifadelerini kullandı.

Adhanom Ghebreyesus önemli açıklamalarda bulundu.

Başkanı Ghebreyesus 'de diplomatlara yaptığı açıklamada, "Eğer ülkeler virüsle mücade için önlem alırsa COVID-19 'kontrol edilebilir' bir pandemidir. Ancak bazı ülkelerin bu tehdide kontrol altına almak için gereken düzeyde yaklaşmaması bizi derinden endişelendiriyor" ifadelerini kullandı.

DSÖ COVID-19'U PANDEMİ İLAN ETMİŞTİ
DSÖ geçtiğimiz gün corona virüsü pandemi (salgın) olarak ilan etmişti. DSÖ , örgütün Cenevre'deki merkezinde yaptığı basın toplantısında DSÖ'nün salgını 24 saat boyunca değerlendirdiğini ve virüsün yayılma ve şiddetinden derin endişe duyduklarını ve virüse karşı yeteri kadar harekete geçilmediğini vurgulayarak, "Bundan dolayı Covid-19'un bir pandemi olarak nitelendirilebileceği değerlendirmesini yaptık." diye konuşmuş, Pandeminin hafif ve dikkatsizce kullanılan bir kelime olmadığını vurgulayan Ghebreyesus, "Yanlış kullanılması durumunda mantıksız korkuya, mücadelenin bittiğine dair haksız kabullenmeye ve gereksiz acı ve ölüme yol açan bir kelimedir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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