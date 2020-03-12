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Son dakika: Bakan Hulusi Akar, İngiliz mevkidaşı Ben Wallace ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.03.2020
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BAKAN AKAR, İNGİLİZ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Milli , İngiltere Savunma Bakanı Ben ile bir araya geldi. Görüşmede, başta olmak üzere bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayisi konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, resmi davetlisi olarak 'da bulunan İngiliz mevkidaşı 'ı Bakanlık'ta askeri törenle karşıladı.

Törenin ardından Akar ve Wallace'ın başkanlığında heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.

Görüşmede, başta olmak üzere bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayisi konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Her iki Bakan, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde (İGAB) insanlık dramının önlenmesi, akan kanın durması ve 'nin hudutlarının korunması hususundaki kararlılığı vurguladı.

Bu kapsamda karşılıklı diyalog ve iş birliğinin önemi üzerinde duruldu.

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