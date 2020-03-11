11 Mart 2020, Çarşamba
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Türkiye koronavirüsü yok eden milli cihaz mı üretti?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.03.2020
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TÜRKİYE KORONAVİRÜSÜ YOK EDEN MİLLİ CİHAZ MI ÜRETTİ?

Dünyayı saran koronavirüsü ile ilgili 'da mili üreten bir firmanın virüsü yok eden tıbbi cihazı ürettiği ve , ve Makedonya'da virüs bulaşmış bir hastada denenmesi için yazışmaların yapıldığı öğrenildi.

İlk kez Aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde görülen ve "Kovid-19" olarak adlandırılan koronavirüs, milyonlarca insanın hayatını derinden etkilemeye devam ediyor.

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