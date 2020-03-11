Türkiye koronavirüsü yok eden milli cihaz mı üretti?

Dünyayı saran koronavirüsü ile ilgili Ankara'da mili tıbbi cihaz üreten bir firmanın virüsü yok eden tıbbi cihazı ürettiği ve İtalya, KKTC ve Makedonya'da virüs bulaşmış bir hastada denenmesi için yazışmaların yapıldığı öğrenildi.

İlk kez Aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde görülen ve "Kovid-19" olarak adlandırılan koronavirüs, milyonlarca insanın hayatını derinden etkilemeye devam ediyor.

