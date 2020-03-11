11 Mart 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: YÖK "koronavirüs" gündemiyle toplandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.03.2020
ABONE OL
YÖK KORONAVİRÜS GÜNDEMİYLE TOPLANDI

Son dakika haberine göre,  () Başkanlığında, bazı üniversite rektörleri ve alanında uzman akademisyenlerin katıldığı "koronavirüs" toplantısı yapılıyor.

() Başkanlığında, bazı üniversite rektörleri ve alanında uzman akademisyenlerin katıldığı "koronavirüs" toplantısı yapılıyor.

Toplantıda, Kovid-19'a yönelik üniversitelerde şimdiye kadar alınan ve alınması gereken bütün ek tedbirler görüşülüyor.

Öğrenci sayısı ve yabancı uyruklu öğrenci sayısı yüksek olan bazı üniversitelerin rektörlerinin katılacağı toplantıya, ayrıca alanında uzman olan sınırlı sayıda akademisyen de davet edildi.

Yabancı öğrenciler yurt dışı öyküsü olanlar gündemde

Toplantıda ele alınacak konular arasında, ziyaret öyküsü bulunan ve planlayan akademisyenlerin durumu, akademik amaçlı gerçekleştirilen kongre, panel, toplantı gibi seyahat programları, üniversitelerde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin durumu, değişim programları kapsamında yurt dışında bulunan Türk öğrenciler ve bu program sonrasında ülkeye dönenlerin intibakları yer alıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN