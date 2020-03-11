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Türk-Rus askeri heyetlerinin kritik görüşmesi sona erdi! Görüşmeler yarın da devam edecek

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Giriş Tarihi: 11.03.2020 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020
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TÜRK-RUS HEYETLERİNİN KRİTİK GÖRÜŞMESİ SONA ERDİ!

Son dakika haberi... Türk ve Rus Askerî Heyetlerinin Millî  gerçekleştirdiği görüşmelerin bugünkü bölümü tamamlandı. Görüşmelere yarın da devam edilecek.

Türk ve Rus Askerî Heyetlerinin Millî gerçekleştirdiği görüşmelerin bugünkü bölümü tamamlandı. Görüşmelere yarın da devam edilecek.

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