Türk-Rus askeri heyetlerinin kritik görüşmesi sona erdi! Görüşmeler yarın da devam edecek

Son dakika haberi... Türk ve Rus Askerî Heyetlerinin Millî Savunma Bakanlığında gerçekleştirdiği görüşmelerin bugünkü bölümü tamamlandı. Görüşmelere yarın da devam edilecek.

Türk ve Rus Askerî Heyetlerinin Millî Savunma Bakanlığında gerçekleştirdiği görüşmelerin bugünkü bölümü tamamlandı. Görüşmelere yarın da devam edilecek.