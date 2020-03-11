Boyko Borisov'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a koronavirüs salgını konusunda verdikleri destek için teşekkür etti. Borisov,"Bu virüsün her yeri sardığı bir dönemde Türkiye Cumhurbaşkanı’nın, talebimi geri çevirmemesine minnettarım" dedi.
Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Boyko Penkov, Kapitan Andreevo sınırında Türkiye'den gönderilen ve koronavirüsle mücadelede etkili olacağı belirtilen ürünleri inceledi.
Bakan Yardımcısı Penkov, "Bulgaristan'a bugün ulaşacak kolilerde 50 bin maske, 100 bin koruyucu tulum ve 100 bin gözlük var. Bunlar başkent Sofya'da depoya alınacak ve bölgelere hastanelere dağıtılacak" dedi.
Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov ise Türkiye'den sağlanan bu malzemelerin, Bulgaristan'da hastaneler ve sağlık ekiplerinin bir aylık koruma ihtiyaçlarını karşılayacağını duyurdu.
BULGARİSTAN BAŞBAKANINDAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
Güvenlik Kurulu ve Kriz Merkezi toplantısında konuşan Başbakan Borisov ise bu bir ay içinde Bulgar üreticilerinin maske, tulum, gözlük olmak üzere koronavirüs ve diğer virüslerden korunmayı sağlayan ürünleri üretmesini istedi.
Borisov ayrıca, "Bu virüsün her yeri sardığı bir dönemde Türkiye Cumhurbaşkanı'nın, talebimi geri çevirmemesine minnettarım" dedi.
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