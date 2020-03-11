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Son dakika: DSÖ: Koronavirüs salgın olarak açıklandı

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Giriş Tarihi: 11.03.2020 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020
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DSÖ: KORONAVİRÜS SALGIN OLARAK AÇIKLANDI

haberleri... Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs hakkında yaptığı açıklamada, "Virüs salgın olarak açıklandı" ifadelerine yer verdi. Açıklamada virüsün pandemik salgın ilan edildiği de belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) pandemi (salgın) olarak nitelendirilebileceğini duyurdu.

Detaylar gelecek...

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