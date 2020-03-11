11 Mart 2020, Çarşamba
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Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan "koronavirüs" açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.03.2020
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CUMHURBAŞKANLIĞINDAN KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI

Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'de ilk vakasının tespit edilmesinin ardından, "Panik yok, tedbir var" açıklamasında bulundu.

Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından, hakkında bilinmesi gereken ve alınacak önlemlere ilişkin hazırlanan broşürü paylaştı. Kalın, mesajında "Panik yok, tedbir var. Koronavirüse karşı ciddi tedbirler alındı ve etkin bir şekilde uygulanıyor. Lütfen hepimiz bu bilgiler ışığında Sağlık Bakanlığımızın tavsiyelerine uyalım" ifadelerini kullandı.


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