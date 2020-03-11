Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan "koronavirüs" açıklaması
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından, "Panik yok, tedbir var" açıklamasında bulundu.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından, koronavirüs hakkında bilinmesi gereken ve alınacak önlemlere ilişkin hazırlanan broşürü paylaştı. Kalın, mesajında "Panik yok, tedbir var. Koronavirüse karşı ciddi tedbirler alındı ve etkin bir şekilde uygulanıyor. Lütfen hepimiz bu bilgiler ışığında Sağlık Bakanlığımızın tavsiyelerine uyalım" ifadelerini kullandı.
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