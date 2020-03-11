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Son dakika: Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli'den koronavirüs (Kovid-19) açıklaması

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Giriş Tarihi: 11.03.2020 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020
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KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI! O İLİMİZDE PANİK YAŞANMIŞTI

Son dakika haberi... İl Sağlık Müdürü , kentte henüz tespit edilmiş yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası bulunmadığını bildirdi.

İl Sağlık Müdürü , bazı televizyon kanallarındaki Kovid-19 haberlerinde, Kayseri plakalı bir ambulansın görüntülerinin yer alması üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, televizyon kanallarındaki görüntü ile "Kayseri'de koronavirüs var" algısı oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, şunları kaydetti:
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan Bakan Fahrettin Koca başkanlığında kritik toplantı SON DAKİKA: KORONAVİRÜS BİLİM KURULU'NDAN BAKAN FAHRETTİN KOCA BAŞKANLIĞINDA KRİTİK TOPLANTI

KORONAVİRÜS (KOVİD-19) SALGININDA ÖLÜ SAYISI 4 BİN 284'E YÜKSELDİ

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 4 bin 284'e, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 119 bin 132'ye yükselirken; 65 bin 776 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre son 24 saatte, virüs nedeniyle 258 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 7 bin 677 arttı.

Koronavirüs, Çin dışında dünya genelinde de yayılmaya devam ediyor. İtalya'da hızla yayılan virüs, Avrupa'yı tehdit ediyor. İtalya'da virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 463'e yükselirken; vaka sayısı da 9 bin 172'ye çıktı.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 291'E ÇIKTI

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatte ait bilançoyu açıkladı. Cihanpur, Ülkede salgın nedeniyle ölenlerinin sayısının 291'e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 8 bin 42'ye çıktığını bildirdi.

ABD'DE 21 ÖLÜ, 533 VAKA

ABD'de de koronavirüsün yayılmaya devam ettiği görüldü. 1037 vakanın bulunduğu ABD'de, hayatını kaybedenlerin sayısı 28 olarak açıklandı. Hayatını kaybedenlerin, Washington, Kaliforniya, Florida ve New Jersey eyaletlerinden olduğu belirtildi.

ORTA AVRUPA'DA VAKA SAYILARINDA YÜKSELİŞ

Virüsün İtalya'da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa'daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi. Almanya'da vaka sayısı bugün 1565'e yükselirken; 2 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Öte yandan, Fransa'da 1784 kişide virüs tespit edildiği ve 33 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İspanya'da ise 1695 kişide virüs tespit edildiği; 35 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap koronavirüsten korunmanın yollarını anlattı KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. ALPAY AZAP KORONAVİRÜSTEN KORUNMANIN YOLLARINI ANLATTI
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