11 Mart 2020, Çarşamba
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Son dakika: Son dakika: Ankara'da FETÖ operasyonu: 11 şüpheli yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.03.2020 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020
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ANKARA'DA FETÖ OPERASYONU!

Son dakika haberine göre 'daki soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen, aralarında kullanıcılarının da bulunduğu 15 şüpheliden 11'i yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, 'ye üye olma ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Kanun'a aykırılık suçları yönünden yürütülen soruşturmalar kapsamında 7'si kullanıcısı 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

11 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şüphelinin yakalandığı, firari durumdaki şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

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