Son dakika: Son dakika: Ankara'da FETÖ operasyonu: 11 şüpheli yakalandı
Son dakika haberine göre Ankara'daki FETÖ soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen, aralarında ByLock kullanıcılarının da bulunduğu 15 şüpheliden 11'i yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ'ye üye olma ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Kanun'a aykırılık suçları yönünden yürütülen soruşturmalar kapsamında 7'si ByLock kullanıcısı 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.
11 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şüphelinin yakalandığı, firari durumdaki şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi.
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