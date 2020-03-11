11 Mart 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Bursa'da 300 polisle şafak operasyonu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.03.2020
ABONE OL
BURSA'DA 300 POLİSLE ŞAFAK OPERASYONU

Son dakika haberine göre 'da, şafak vakti düzenlenen ve 300 polisin katıldığı operasyonunda çok sayıda kişi yakalandı. Operasyonda 2 adet ruhsatsız tabanca bulundu.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, il genelindeki bazı kişilerin madde ticareti yaptıklarını belirledi.

Bunun üzerine merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde daha önceden belirlenen çok sayıda adrese 300 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri bazı evlerin kapılarını koçbaşıyla kırarak içeriye girdi.

Söz konusu adreslerde özel eğitimli narkotik köpekleriyle arama yapıldı.

Operasyonda çeşitli miktarlarda ele geçirilirken, bir evdeki yastıkların içinde 2 adet ruhsatsız tabanca bulundu.

Baskınlarda 10'un üzerinde şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Ekiplerin, adreslerdeki çalışmaları sürüyor.




kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN