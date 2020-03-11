Bakan Hulusi Akar'dan son dakika Rusya açıklaması

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün Rus askeri heyetiyle gerçekleştirilen görüşme hakkında, "Karşılıklı görüşmeler olumlu, yapıcı şekilde devam ediyor." dedi.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İdlib'le ilgili Moskova'daki mutabakatın ardından Rus askeri heyetin Ankara'ya geldiği belirtilerek, görüşmelerdeki son durumun sorulması üzerine Bakan Akar, "5 Mart Muhtırası Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sayın Putin ile görüşülerek imzalandı. Bu imzalanan muhtıra çerçevesinde faaliyetlerimiz sürüyor. Şu ana kadar durum sakin. Tüm unsurlarımızla İdlib'deki mevcudiyetimiz devam ediyor. " diye konuştu.





Karşılıklı temasların sürdüğünü, kendisinin de dün Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştüğünü anımsatan Bakan Akar, şunları söyledi:

"Rus askeri heyeti dün akşam geldiler. Toplantı başladı, bugün sabah tekrar devam edecek. Muhtıra çerçevesindeki esaslar dahilinde neler yapılabileceği ayrıntılı bir şekilde konuşulacak, belirlenecek. Ona göre de 15 Mart'ta M4 karayolu üzerinde müşterek devriyenin başlamasını planlanıyor, ona çalışıyoruz. Şu anda karşılıklı görüşmeler olumlu, yapıcı şekilde devam ediyor. Temennimiz, dileğimiz ateşkesin kalıcı olması, akan kanın durmasının devamlı olması, oradaki sulhun, sükûnun, istikrarın bir an önce sağlanıp oradaki Suriyeli kardeşlerimizin de evlerine, topraklarına güvenli, gönüllü bir şekilde dönmelerinin sağlanması. Buna çalışıyoruz. Şu ana kadar faaliyetler olumlu şekilde cereyan etti, bundan sonra da aynı şekilde devam etmesi için biz, bize düşen her türlü görevimizi, sorumluluğumuzu yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz, verdiğimiz sözlerin arkasındayız. Aynı şekilde Rusya tarafının da bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesini bekliyoruz."

Milli Savunma Bakanlığı, Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus Askeri Heyetlerin toplantısının dün yapıldığını duyurmuştu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "5 Mart 2020 tarihinde Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde, Türk ve Rus Askeri Heyetlerin toplantısı Milli Savunma Bakanlığı'nda başladı" ifadeleri yer almıştı.

MEVKİDAŞI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Bakan Akar ve Şoygu arasındaki telefon görüşmesinde İdlib'de ateşkesin kalıcı olması ve bu suretle akan kanın durdurularak yüzde 81'i kadın ve çocuk olan, yerlerinden yurtlarından edilen 1 milyonun üzerinde masum insanın dönüşleri için ortamın sağlanmasına yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.



Görüşmede ayrıca ateşkesin kalıcı hale gelmesi, mutabakatlardan doğan sorumlulukların yerine getirilmesi ve bu suretle bölgede barış ve istikrarın hakim olması için gayretlerin sürdürülmesi yönündeki kararlılık vurgulandı.

.