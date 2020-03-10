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Son dakika: Kuzey Makedonya uyruklu terörist sınır dışı edilmiştir

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Giriş Tarihi: 10.03.2020 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020
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KUZEY MAKEDONYA UYRUKLU TERÖRİST SINIR DIŞI EDİLMİŞTİR

Son dakika haberleri... : "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Kuzey Makedonya uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir."

, 'Yabancı Terörist Savaşçıların' (YTS) ülkelerine iadeleri kapsamında, Kuzey Makedonya uyruklu 1 teröristin ülkesine sınır dışı edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Kuzey Makedonya uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.

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