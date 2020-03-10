10 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Savunma Bakanı Akar Rus mevkidaşı ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.03.2020 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020
ABONE OL
BAKAN AKAR RUS MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, " ve Şoygu arasındaki telefon görüşmesinde İdlib'de ateşkesin kalıcı olması ve bu suretle akan kanın durdurularak; yüzde 81'i kadın ve çocuk olan, yerlerinden yurtlarından edilen 1 milyonun üzerinde masum insanın dönüşleri için ortamın sağlanmasına yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur. Görüşmede ayrıca; ateşkesin kalıcı hale gelmesi, mutabakatlardan doğan sorumlulukların yerine getirilmesi ve bu suretle bölgede barış ve istikrarın hakim olması için gayretlerin sürdürülmesi yönündeki kararlılık vurgulanmıştır" ifadelerine yer verildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN