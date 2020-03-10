Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Tod D.Wolters ile bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Tod D. Wolters ile telefonda görüştü.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Orgeneral Güler ile Orgeneral Wolters görüşmesinde İdlib konusu ele alındı.