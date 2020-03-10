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Son dakika: KKTC'den korkutan koronavirüs açıklaması!

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Giriş Tarihi: 10.03.2020 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020
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KKTC'DEN KORKUTAN KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI!

Son dakika haberi... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti () Sağlık Bakanı Ali Pilli, ’dan ülkeye gelen 65 yaşındaki bir turiste koronavirüs (Kovid 19) tespit edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, Alman turistle birlikte gelen 30 turistin de karantina altına alındığını açıkladı. İsmi açıklanmayan Alman turistin kaldığı otelin de karantina altına alınabileceği belirtiliyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti () Sağlık Bakanı Ali Pilli, 'dan ülkeye gelen 65 yaşındaki bir turiste koronavirüs (Kovid 19) tespit edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, Alman turistle birlikte gelen 30 turistin de karantina altına alındığını açıkladı. İsmi açıklanmayan Alman turistin kaldığı otelin de karantina altına alınabileceği belirtiliyor.

detaylar gelecek...

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