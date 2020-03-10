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Karayollarında yeni dönem! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından önemli çalışma

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Giriş Tarihi: 10.03.2020 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020
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KARAYOLLARINDA YENİ DÖNEM! NEŞTER VURULACAK

ve Altyapı Bakanlığı, ile ilgili kritik bir çalışma içine girdi. Buna gör bakanlık yük ve yolcu taşımak isteyenlerin almak zorunda oldukları, faaliyet alanına göre onlarca türe ayrılan ve her biri ayrı işlem gerektiren “yetki belgeleri”ne neşter atmaya hazırlanıyor. Buna göre, belge sayısı ve her bir belgenin yarattığı bürokratik işlem ve dolayısıyla maliyetler azaltılacak. Sektör, belge yorgunluğundan kurtulacak.

ve Altyapı Bakanlığı, 2000'li yılların başında gerek yolcu gerekse yük taşımacılığını, Avrupa standartlarına taşımak amacıyla önemli bir hamle yaptı. Sektörü disipline etmek amacıyla yoğun bir çalışma başlatıldı. Gerekli yasalar çıkartıldı; kurallar geliştirildi; yetki belgesi düzenine geçildi.

ONLARCA TÜR BELGE VAR

Sektörün mevzuatta sınırları çizilen alanlarında faaliyette bulunmak isteyenler için yetki belgesi alma koşulu getirildi. Sistem, büyük ölçüde kuruldu ve kurallara bağlandı.

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