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Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı! Teslim oluyorlar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.03.2020 Güncelleme Tarihi: 08.03.2020
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLADI! TESLİM OLUYORLAR

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı, bugün 4'ü ikna çalışması neticesinde 5 teröristin örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, emniyet ve jandarma birimlerinin ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması sonucunda, bölücü terör örgütünde çözülmelerin devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda bugün Emniyet ve Jandarma birimlerinin ikna çalışması neticesinde; 4 terörist ikna yoluyla, 1 terörist ise örgütten kaçarak Şırnak Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim olmuştur. Böylelikle bu yıl terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 55'e yükselmiştir." denildi.

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