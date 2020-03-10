Son dakika: FETÖ'nün yeniden yapılanması soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
Son dakika haberleri.. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve "FETÖ'nün yeniden yapılanması" soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 19'u tutuklandı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 28 hücre evine yapılan operasyonda gözaltına alınan 59 şüpheliden 19'u tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün üniversite öğrencileri üzerinden yeniden yapılanmaya gittiği ihbarı üzerine soruşturma ba��lattı.
28 HÜCRE EVİNDE ÖĞRENCİLER KALIYORDU
Bu kapsamda, FETÖ'nün açtığı 28 hücre evinde örgüt mensubu üniversite öğrencilerinin kaldığı belirlendi.
Savcılığın talimatı üzerine geçen hafta operasyon düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 59'unu adreslerinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirilen şüpheliler, soruşturma savcısı tarafından sorgulandıktan sonra sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
19 KİŞİ TUTUKLANDI
Şüphelilerden 19'u tutuklanırken aralarında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen 5 itirafçının da bulunduğu 40 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tutuklananlar arasında FETÖ'nün sözde "Türkiye imamı" ve "başyüceler şurası başkanı" firari Mustafa Özcan'ın torunu Enis Özcan'ın da yer aldığı öğrenildi.
Enis Özcan'ın örgütün "öğrenci evleri yapılanması sorumlusu" olduğu bildirildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması CHP'li başkan Vefa Salman’a uzandı
- Kuzey Makedonya uyruklu terörist sınır dışı edilmiştir
- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Tod Wolters ile görüştü
- 'İdlib'e Çadır Kampanyası' düzenliyorum yalanıyla para topluyordu! O DEAŞ'lı yakalandı
- Bakan Akar Rus mevkidaşı ile görüştü
- Bakan Çavuşoğlu Kanadalı mevkidaşıyla görüştü
- Türk-Rus heyetlerinin toplantısı başladı
- O Bakan koronavirüsü yendi
- Cumhurbaşkanlığı'ndan AB'ye mülteci mesajı
- Kemal Kılıçdaroğlu Özkoç'u destekledi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Taş Köfte tarifi ve malzemeleri! Gelinim Mutfakta Taş Köfte nasıl yapılır? Lepe nedir?
- Bankalar yarışa girdi! En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? 2020 promosyon ücretleri ne zaman verilir?
- Denizbank emekli maaşı promosyonu ne kadar? 2020 Denizbank promosyon ücreti ne zaman verilecek?
- 10 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası yatan iller güncel liste yayınlandı mı?
- Altın fiyatları son dakika! Bugün gram altın, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Mart 2020
- Petrol fiyatlarındaki düşüş etkisini gösterdi! 2020 Benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
- BİM 10 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de salı günü indirimleri sürprizlerle dolu! İşte güncel liste...
- 5 milyon emekli bu habere kilitlendi! 2000 sonrası emekli intibak yasası son durum nedir? Meclis'ten geçti mi?
- e Devlet tercih ekranı: Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nasıl yapılır? 2020 tercih edilebilecek okullar listesi
- TOKİ Bursa kura sonuçları: 2020 TOKİ Bursa Kestel ve Yıldırım kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!
- Emeklilere uyarı! Emeklilerden şartsız promosyon ödemesi talebi! TÜED'den özel bankalara şartsız promosyon önerisi
- Emekli promosyonu yattı mı? 9 Mart Halkbank, ING, İş Bankası, Garanti promosyon ücreti ne kadar? Ödeme ne zaman?