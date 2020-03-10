Dünya ticareti her ay küçülürken Türk ihracatı rekor kırmaya devam ediyor
TİM Başkanı İsmail Gülle, "Dünya ticareti neredeyse her ay küçülme yaşadı, buna rağmen biz ihracatçılarımızın özverili çabalarıyla ardı ardına rekorlar açıkladık." dedi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı UNICERA İstanbul'un açılışında yaptığı konuşmada, son dönemde, küresel ticaret açısından hareketli bir gündem yaşanıldığını söyledi.
TÜRKİYE REKOR KIRDI
Gülle, "Koronavirüs ve ülkeler arası ticari gerginlikler küresel ticaret hacmini daraltmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl, dünya ticareti neredeyse her ay küçülme yaşadı, buna rağmen biz ihracatçılarımızın özverili çabalarıyla ardı ardına rekorlar açıkladık. 2020 yılının ilk iki ayını da aylık bazda yeni rekorlarla kapatmak bizler için bir övünç kaynağı oldu." ifadelerini kullandı.
Dış ticaret fazlası veren Türkiye hedefine emin ve kararlı adımlarla ilerlediği bu yolda, seramik sektörünün katkıları da takdire şayan olduğunu belirterek, "Değerli ihracatçılar, 2019 yılında, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri sektörümüz 3,5 milyar doları aşan ihracatıyla 2018 göre ihracatını yaklaşık yüzde 18 artırarak en çok ihracat artışı yakalayan 4. sektörümüz oldu." dedi.
TÜRKİYE İLK 10 ÜLKE ARASINDA
Bu ihracatın üçte birini aşkın kısmı olan 1,2 milyar dolarının seramik ürünlerinde gerçekleştiğini belirten Gülle, şunları kaydetti:
"Yine ay başında açıkladığımız şubat ayı ihracat rakamlarında; ihracatımız geçen sene şubat ayına göre yüzde 2,3'lük artışla yine rekorları sürdürürken, sektörümüz yüzde 16,3'lük artışla ihracatını en çok artıran ilk 5 sektör arasında yer aldı. Yine seramik ürünlerinde Türkiye, dünyada en çok ihracat gerçekleştiren ilk on ülke arasında yer alıyor. Diğer taraftan sektörümüz, deyim yerindeyse ülkemizin miktar bazında da ihracatını sırtlanmış durumda. Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri sektörü mart ayında 3,4 milyon tonluk ihracatı ile ülkemiz miktar bazlı ihracatının neredeyse yüzde 30'unu gerçekleştirerek en yüksek rakama imza attı. Bu başarıyı sağlayan tüm ihracatçılarımızı yürekten kutluyorum. Bu başarının yıl boyunca sürmesi çok önemli, zira bu yıl çok büyük hedeflerimiz var. Hem 2020 yılı ihracat hedefimiz olan 190 milyar dolara ulaşmayı, hem de çok daha fazla pazarda daha yüksek oranlarda pay alabilmeyi hedefliyoruz.
Bu çerçevede geçtiğimiz ay İhracat 2020 Raporu'nu yayınladık. Bu raporda, küresel ticaretteki en önemli gündem maddelerive gelecek projeksiyonlarına detaylı yer verdik. Raporda üzerine eğildiğimiz önemli başlıklardan biri de hem Türkiye'nin rekabet ettiği belli başlı ülkeler, hem de hedef pazar ülke ve ürün yoğunlaşması analizleri oldu. Bu analizlerle, ihracatçılarımıza ürün, sektör ve pazar yoğunlaşması riskinden kaçınmaları, yeni fırsatları değerlendirebilmeleri ve ihracat rotalarını doğru çizebilmeleri noktasında yol göstermeyi amaçladık. Türkiye'nin ihracat yoğunlaşması anlamında en başarılı üç ülkeden biri konumunda olması Türk ihracatçısının saha performansı açısından takdir edilesi bir husus olarak öne çıktı. Seramik ürünlerinde de ihracat yoğunlaşması anlamında Türkiye en başarılı ilk beş ülke arasında yer almakta."
ÇOK DAHA YUKARILARA TAŞIYABİLECEĞİZ
Gülle, seramik ürünlerinde pazar yoğunlaşmasındaki bu başarının artarak devam etmesi hem ihracatı, hem de küresel ölçekte dünya ticaretinden alınılan payı çok daha yukarılara taşıyabileceğini belirtti.
Gülle, "Günümüzün küresel rekabet koşullarında, müşterilerine alışılmışın dışında ürün sunan, markalarıyla öne çıkan firmalar kazanıyor. Dolayısıyla tasarımı işimizin merkezine oturtarak, katma değer odaklı bir sürdürülebilirliği sağlamak en öncelikli hedefimiz olmalı. Bu sayede küresel arenada daha fazla söz sahibi olabiliriz." şeklinde konuştu.
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