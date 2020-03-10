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Son dakika: Bakan Koca'dan ABD'li hasta iddialarına yalanlama

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Giriş Tarihi: 10.03.2020 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020
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BAKAN KOCA'DAN ABD'Lİ HASTA İDDİALARINA YALANLAMA

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kişisel twitter hesabından yaptığı açıklamada sözü edildiği gibi bir kadının 'yi hiç ziyaret etmediğini sadece bir kadının aktarmalı uçuşla 'ye gittiğini aktardı.

ziyaretinden dönen bir Amerikan vatandaşı kadına dönüşü sonrasında Koronavirüs tanısı konduğuna yönelik iddialara ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi.

"TÜRKİYE'Yİ ZİYARET ETMEMİŞTİR"

Koca açıklamasında , "ABD vatandaşı, 86 yaşındaki kadın hastaya, Türkiye ziyaretinden sonra Koronavirüs tanısı konduğu haberi yayıldı. Son 2 haftanın kayıtlarında ABD vatandaşı, 86 yaşında tek kadın vardır. Türkiye'yi ziyaret etmemiştir. 3 Mart'ta İstanbul aktarmalı, Tiran'dan Washington'a gitmiştir." ifadelerini kullandı.

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