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Fransa'da camiye silahlı saldırı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.03.2020
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FRANSA'DA CAMİYE SİLAHLI SALDIRI

Avrupa'daki İslamofobi'nin en yoğun yaşandığı 'da camiye silahlı saldırı gerçekleştirildi. Fransa'nın başkenti Paris'te, camiye giren silahlı saldırganın ateş açması sonucu 1 kişiyi ağır yaralandı.

'nın başkenti Paris'te, camiye giren silahlı saldırganın ateş açması sonucu 1 kişiyi ağır yaralandı.

Fransız basınında yer alan haberlerde, başında kask bulunan silahlı saldırganın Paris'te camiye girerek ateş açması sonucu 1 kişinin ağır yaralandığı belirtildi.

Şüphelinin, saldırının ardından motosikletle olay yerinden kaçtığı ifade edildi.

Olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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