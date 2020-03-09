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Son dakika: Fuat Avni’nin 'PR ekibi' tespit edildi!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.03.2020 Güncelleme Tarihi: 09.03.2020
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FUAT AVNİ’NİN 'PR EKİBİ' TESPİT EDİLDİ!

Son dakika haberi... ’nün kara propaganda için kullandığı Twitter hesabı ’yi açıldığı gün takibe alıp ‘Bu hesap önemli bilgiler verecek’ şeklinde tweetler atarak tanıtımını yapan ‘PR ekibi’ tespit edildi. Aralarında örgütün önemli isimlerinden , , , , , , ’in de bulunduğu 36 şüpheli hakkında ‘’ye yardım’ davası açıldı.

() adına örgütsel paylaşımlar yapan isimli Twitter hesabının henüz hiçbir tanınırlığı olmadığı süreçte 36 farklı Twitter kullanıcısının takip ettiği tespit edildi. Bu isimler arasında örgütün önemli isimlerinden , , , , , , 'in de bulunduğu belirlendi

36 ŞÜPHELİYE DAVA

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 36 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Savcılıkça düzenlenen iddianamede, Fetullahçı Örgütü'nün kara propaganda ve algı faaliyetlerinde kullandığı 'Fuatavni' ve türevleri hesaplar ile ilgili araştırmalar yapıldığı, hesabı kuran ve toplumda algı oluşturanlar ile ilgili daha önce de kamu davaları açıldığı kaydedildi.

AÇILDIĞI GÜN TAKİBE ALDILAR

İddianamede, Twitter'ın gelişmiş arama motoru üzerinden '@fuatavni' kullanıcısı ile ilgili sorgulama yapıldığı, hesabın paylaşımlarının ilk olarak 16 Şubat 2014 tarihinde diğer Twitter kullanıcılarında göründüğünün tespit edildiği belirtildi. Hiç tanınırlığı olmayan ve ilerleyen süreçte örgütün kara propagandasını yapan bu hesabın paylaşımlarının diğer kullanıcılar tarafından göründüğü gün, bu hesabı takibe alıp paylaşımlarını yayan hesaplar ile ilgili de araştırma yapıldığı kaydedildi. Bazı hesaplar tarafından takip edilmesi yönünde çaba gösterildiği, paylaşımlarının topluma duyurulduğunun anlaşıldığı belirtildi.

PR YAPANLAR 'FETÖ'YE YARDIM'DAN YARGILANACAK

Fuat Avni'yi açıldığı gün takibe alıp 'Bu hesap önemli bilgiler verecek' şeklinde tweetler atarak tanıtımını yapan şüpheliler hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan dava açıldı. Şüpheliler ilerleyen günlerde İstanbul 'nde hakim karşısına çıkacak. Kaynak: SABAH

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