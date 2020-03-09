Son dakika: Başkan Erdoğan Belçika'da önemli açıklamalarda bulundu

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan Belçika'da NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile basın karşısına çıktı. Suriye krizi ve İdlib'deki kalleş saldırı hakkında konuşan Erdoğan, "NATO ve müttefiklerimizden tam destek bekliyoruz" dedi. Türkiye'nin Suriye sınırının aslında Avrupa'nın da Güney Doğu sınırı olduğu ifade eden Başkan Erdoğan, "Türkiye tam 9 yıldır Suriye kaynaklı tehdit ve tehlikelerle mücadele ediyor." şeklinde konuştu.

Belçika'nın Brüksel kentinde NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşen Başkan Erdoğan, basın karşısına geçti. Başkan Erdoğan, Suriye krizi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunurken, NATO ülkeleri ve Türkiye'nin müttefiklerine net mesajlar verdi.

"İLAVE DESTEK SAĞLANMALI"

Başkan Erdoğan sözlerine şu ifadelerle başladı;

"27 Şubat tarihinde İdlib'de ülkemizin güvenliği için hayatlarını ortaya koyan askerlerimize menfur bir saldırı gerçekleştir. Saldırının akabinde 28 Şubat günü Washington anlaşmasının 4. maddesi çerçevesinde NATO Konseyi olağan üstü toplantıya davet edilerek, müttefiklerimizle bilgi paylaştık, danışmalarda bulunduk. Sayın Genel Sekreterle bugünkü görüşmemizde öncelikle Suriye'deki iç savaş ve insanlık dramını ele aldık. NATO ve Müttefiklerimizden talep ettiğimiz ilave desteğin biran önce sağlanmasının önemini de vurguladık" şeklinde konuştu.

"KAYITSIZ KALMA LÜKSÜNÜZ YOK"

Suriye'deki krizin tüm Avrpa'yı etkilediğini söyleyen Erdoğan, Türkiye'nin destek beklediğini ifade etti.

Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin Suriye sınırı aynı zamanda NATO'nun Güney Doğu sınırıdır. Suriye kaynaklı kriz, güvenlik ve insani dramı dile getirdik. Bu bölgedeki durum bölgemizin hatta Avrupa'nın tamamını tehdit eder durumdadır. Hiçbir Avrupa ülkesinin Suriye'deki drama kayıtsız kalma lüksü yoktur. Suriye meselesinde çabalarımızı her zamankinden daha fazla artırmalıyız. Türkiye tam 9 yıldır Suriye kaynaklık tehdit ve tehlikelerle mücadele ediyor. DEAŞ ile göğüs göğüse çarpışan ve şehitler veren tek NATO ülkesiyiz. Müttefiklerimizin tamamının bu mücadelemize destek vermelerini bekliyoruz." dedi.

ERDOĞAN'DAN MÜTTEFİKLERE ÇAĞRI

2012 ve 2015 yıllarında alınan kararları hatırlatan Erdoğan, "NATO'dan taleplerimizin önemli bir kısmı 2012 ve 2015 yıllarında alınan kararlar temelinde Türkiye'nin savunulmasını desteklemeye yönelik tedbirlerin tam manasıyla uygulanmasına ilişkindir. Esas olan NATO'nun ülkemizin savunmasına ve terörle mücadelesine katma değer sağlamasıdır. Müttefiklerimiz, ülkemizle dayanışmalarını ayrım gözetmeden ve siyasi koşullar ileri sürmeden sergilemelidir." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.