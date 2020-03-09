Bakan Soylu'dan deprem korkusu açıklaması: Biri iletişim diğeri de trafik
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olması tahmin edilen büyük İstanbul depremiyle ilgili iki korkusunun bulunduğunu belirterek, "Biri iletişim, diğeri de trafiktir. İletişim üzerinde hummalı bir çalışma yapıyoruz. İnşallah bu sorunu çözeceğiz. Ortak bir deprem hattı oluşturmaya çalışıyoruz. Onlar kapasitelerini yükseltiyorlar. Vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Belediyeler Birliğinde düzenlenen Afet Azaltma ve Deprem Toplantısı'na katıldı. Bakan Soylu toplantıda Türkiye'de yaşanan depremlere ilişkin alınacak tedbirlere dair konuştu. Soylu, deprem gözlem istasyonu sayısının 1100 olduğunu ve bu alanda ikinci büyük deprem gözlem ağına sahip olunduğunu belirtti.
Bakan Soylu, "AFAD Başkanlığının 81 il müdürlüğünde, 11 birlik müdürlüğü, yaklaşık 6 bin personel, çeşitli tonaj ve tipte 352 müdahale aracı, yurt sathında 26 lojistik deposu, 52 de lojistik destek deposu bulunuyor. Bunun yanı sıra AFAD Başkanlığı, sadece afetlere müdahalede değil, afet yönetiminde çatı kuruluş olarak da önemli bir konuma geldi" diye konuştu.
Bakan Soylu, AFAD Başkanlığının, Türkiye'de bir afet yönetim stratejisi oluşturmayı başardığının altını çizerek, "Deprem veya başka bir doğal afetle ilgili olarak, bugün sadece afet anındaki kurtarma çalışmalarını planlamıyoruz. Meseleyi, 'afet öncesi', 'afet anı' ve 'afet sonrası hayatın normalleşmesi' olmak üzere üç ana başlıkta toparlamaya çalışıyoruz" sözlerine yer verdi.
"AFET MÜDAHALE SİSTEMİ 3 KATMANDAN OLUŞUYOR"
Bakan Soylu, "En üstte Türkiye Afet Müdahale Planı vardır. Bunun altında 81 İl Afet ve Acil Durum Müdahale Planı, il planlarının altında da Çalışma Grubu Operasyon Planları yer almaktadır. Bu planlarla afet ve acil durumlarda ihtiyaç duyulan ülke çapında 28, il düzeyinde 26 acil hizmet sorumlusu kurumları belirledik. Bunların destek ve çözüm ortakları kurumları da tayin ettik. Tüm bakanlıklar ve kurumların, afet anındaki görevlerini, neyi nasıl yapacaklarını net olarak belirledik" sözlerini kullandı.
BAKAN SOYLU'NUN DEPREM KORKUSU
Bakan Soylu, olması tahmin edilen büyük İstanbul depremiyle ilgili iki korkusunun bulunduğunu belirterek, "Biri iletişim, diğeri de trafiktir. İletişim üzerinde hummalı bir çalışma yapıyoruz. İnşallah bu sorunu çözeceğiz. Ortak bir deprem hattı oluşturmaya çalışıyoruz. Onlar kapasitelerini yükseltiyorlar. Vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Ancak trafik meselesi...Bunları konuşmak zorundayız. Bir, ambulanslar binaya ulaşamaz. İki aldığı hastaları hastaneye götüremez. Bu bir gerçek. Buna ait tedbirleri de çalışıyoruz. İstanbul depremini konuşuyoruz. Fiziki olarak sadece İstanbulluları etkiler ama ekonomik olarak bütün Türkiye'yi etkiler. Dolayısıyla meseleye çok geniş bir pencereden bakmak durumundayız. Diğer illerimiz de aynı şekilde. Eğer çocuklarımıza hem binaları güçlü, hem ekonomisi güçlü bir ülke bırakmak istiyorsak, bu salonda konuştuklarımızı kendi görev alanlarımıza taşımalıyız. Sahada bunları uygulamalı, engellerle karşılaşıyorsak da buna çare bulmak zorundayız. Gerek ülkemizin gerekse bölgemizin yoğun gündeminin, deprem gündemini perdelemesine izin vermemeliyiz" ifadelerine yer verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Batman'da TSK'ya ait İHA düştü! Açıklama geldi
- KKTC polisinden BM askerlerine: Burası bizim
- MSB açıkladı! PKK'ya büyük darbe
- İran'da koronavirüse bağlı ölüm sayısı 237'ye çıktı
- Başkan Erdoğan'dan Brüksel'e kritik ziyaret
- Skandal görüntülerle ilgili harekete geçildi!
- FETÖ’nün kritik ismi hakim karşısında
- PKK'nın işbirlikçilerine operasyon!
- Yüzyıllardır devam eden mücadele
- Annelerinin eylemine bir aile daha katıldı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ Bursa kura sonuçları: 2020 TOKİ Bursa Kestel ve Yıldırım kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!
- Emeklilere uyarı! Emeklilerden şartsız promosyon ödemesi talebi! TÜED'den özel bankalara şartsız promosyon önerisi
- Emekli promosyonu yattı mı? 9 Mart Halkbank, ING, İş Bankası, Garanti promosyon ücreti ne kadar? Ödeme ne zaman?
- Ev hanımlarına emeklilik müjdesi! Ev hanımlarına emeklilik şartları nelerdir? Başvuru nasıl yapılır?
- Petrolde son 30 yılın en sert düşüşü! Petrol fiyatları neden düştü? Motorin, benzin fiyatları ne kadar oldu?
- Dolara petrol şoku! Sert yükseldi... 9 Mart euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları
- Kadınlar Günü mesajları: En güzel 8 Mart Kadınlar Günü mesajları ve sözleri
- 2004'te En İyi Film ve En İyi Uyarlama Senaryo Oscar ödüllerini kazanan yönetmen kimdir?
- IQ'su 178 olan Rowan Sebastian Atkinson sinemada hangi karakteri canlandırdı?
- Coronavirüs belirtileri nelerdir? Koronavirüs nedir, nasıl bulaşır? Koronavirüsten korunmak için neler yapılır?
- Afili Aşk yeni günü ne zaman? Afili Aşk 37. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Kanal D
- Ramazan ayı yaklaşıyor! 2020'de ilk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan ayı ne zaman başlıyor?