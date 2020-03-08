Son dakika haberi: Başkan Erdoğan’dan Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri kesiminin açılış töreninde önemli açıklamalar

Son dakika haberi… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi (Kınalı- Çatalca Kavşağı Arası) Açılış Töreni'nde hitap etti. Konuşmasında CHP'ye yüklenen Erdoğan, "Hayatınızda sizin otoyol yapmışlığınız var mı? Ey CHP zihniyeti… Bırakın icraatı sizin hayalleriniz bile buna ulaşamaz. Hiçbir ilimizi ilçemizi ihmal etmeden 81 vilayetin her birine hizmet götürüyoruz. Bu yollardan sadece Ak Partililer mi geçecek. Bunu herkes için yapıyoruz. Ama bizi anlamak istemeyenler anlamıyor. İster anlasınlar ister anlamazlar." dedi. Öte yandan Erdoğan, Kanal İstanbul'un yakın zamanda ihaleye çıkacağını duyurdu. Ayrıca Erdoğan, "(IMF) Bir daha o kapıları çalmak bizim kitabımızda yok." şeklinde konuştu.

SON DAKİKA HABERİ: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi (Kınalı- Çatalca Kavşağı Arası) Açılış Töreni'nde hitap etti ve kritik mesajlar verdi.



Konuşmasında CHP'ye yüklenen Erdoğan, " Hayatınızda sizin otoyol yapmışlığınız var mı? Ey CHP zihniyeti… Bırakın icraatı sizin hayalleriniz bile buna ulaşamaz. Hiçbir ilimizi ilçemizi ihmal etmeden 81 vilayetin her birine hizmet götürüyoruz. Bu yollardan sadece Ak Partililer mi geçecek. Bunu herkes için yapıyoruz. Ama bizi anlamak istemeyenler anlamıyor. İster anlasınlar ister anlamazlar." dedi. Öte yandan Erdoğan, Kanal İstanbul'un yakın zamanda ihaleye çıkacağını duyurdu. Ayrıca Erdoğan, "(IMF) Bir daha o kapıları çalmak bizim kitabımızda yok." şeklinde konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

Terör örgütleri tarafından haince şehit edilen Aybüke öğretmen istiklal mücadelemizin günümüzdeki bayraktarlarıdır. Cumhuriyetimizi bugünlere kadınlarımızın fedakarlığı ile getirdik. Baskıcı, ayrımcı politikalara biz son verdik. Bundan sonra da kadınlarımızı dışlayan faşist zihniyete geçit vermeyeceğiz. Bugün burada Türkiye'nin gururu abidelerinden olan 400 km uzunluğundaki Marmara otoyolunun bir bölümünü daha açıyoruz. İstanbulumuzun trafik yükünü önemli ölçüde azalttık. Bugün ise Kuzey Marmara otoyolunun Kınalı - Çatalca kesimini sizlerin hizmetinize sunuyoruz. Yol, su medeniyettir.

3 viyadük, 12 köprü, 14 altgeçit, 2 tünel ille 2 kavşaktan oluşuyor. Farklı etaplarının devreye girmesiyle vatandaşlarımızı kesintisiz seyahat imkanına kavuşuyor. Bu güzergah Kuzey ve Güney Marmara'yı Batı Anadolu'ya bağlıyor.

Kaza riskini de ciddi manada azaltıyor. 352 milyon dolarlık yatırımla hizmete aldığımız bu projenin şehrimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.



"EY CHP ZİHNİYETİ BUNA SİZİN HAYALLERİNİZ ULAŞAMAZ!"



Sadece bitirdiğimiz yollar bile Türkiye'nin nereden nereye geldiğini, nasıl bir değişim ve dönüşümün içinden geçtiğini ispatlıyor. Kaynaklar israf edilmeyince böyle güzel işler yapılıyor. Çıkmış birileri israf, israf, israf diyor. Bu mu israf? Hayatınızda sizin otoyol yapmışlığınız var mı? Ey CHP zihniyeti… Bırakın icraatı sizin hayalleriniz bile buna ulaşamaz. Hiçbir ilimizi ilçemizi ihmal etmeden 81 vilayetin her birine hizmet götürüyoruz. Bu yollardan sadece Ak Partililer mi geçecek. Bunu herkes için yapıyoruz. Ama bizi anlamak istemeyenler anlamıyor. İster anlasınlar ister anlamazlar.

2 hafta önce İzmir'de yine önemli bir eserin açılışını yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'in milletvekili. Ona da hafta içi davet yaptım muhakkak gel. Gelmedi. Toplantıda sordum; "burada mı?" diye. Yok! Otoyol ile İzmir ile Çandarlı arasındaki ulaşım süresini 1.5 saatten 45 dakikaya indirdik



Aynı hafta cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizi vatandaşlarımızın kullanımına açtık. Şimdiye kadar 120 bin kişi ziyaret etti. Pastamız var çayımız var ücretsiz.



KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI

Rami Kışlası kütüphanesinin inşasına da başladık. Muhteşem kütüphaneyi inşallah yakında İstanbullu kardeşlerimizin hizmetine sunacağız.

Bu kardeşinizin çılgın projem dediği Kanal İstanbul projesi de en yakın zamanda ihaleye çıkıyor. Bugüne kadar 11 farklı üniversiteden bu projeyi inceledi. Bakanlıklarımız süreci yakından takip ediyor. Ufku ari, vizyonu sığ, önyargılarının esiri olmuş kimi çevrelerin insafına terk edilemeyecek kadar mühim bir projedir.

İdeolojik saplantılarla hareket edenlere değil milletimizin ne istediğine bakıyoruz. Birileri istemese de Kanal İstanbul'u ülkemize kazandırmakta kararlıyız.

Türkiye ayağına vurulan prangalardan bizim dönemimizde kurtuldu. Sadece hayal kurmadığımız hayallerimizi gerçeğe dönüştürdüğümüz bir yere geldik.

Cumhuriyet tarihimiz boyunca yapılan hizmetlerden daha fazlasını 17 yıla sığdırdık. Derdimiz vatandaş evinden çıkınca 45 dakikada havalimanına ulaşıyor. Modernizm budur.

Dünyanın en büyük 3 havalimanından bir tanesini İstanbul'a kazandırdık mı? Gidince ihtişamını görüyorsunuz dimi? Şimdi onun hemen yakınında dev bir şehir hastanesi yapıyoruz. İnşallah onu da bu yıl açacağız.



"YERLİ SİLAH" MESAJI

İdlib'de yerli ve milli silahlar ile mücadele verdik. Akıncı'yı da yaptığımız zaman olay değişecek, çok daha fazla bize büyük bir güç katacak.



"bu yollara da kolay kolay başvuramayacaklar"

Türkiye ne zaman kalkınma yolunda adım atsa hemen biri devreye girdi. Bunu da çoğu zaman içimizdeki maşalarıyla yaptılar. Sokakların karıştırılmasından darbelere kadar her yol denemiştir. FETÖ belası, 15 Temmuz… Artık bu yollara da kolay kolay başvuramayacaklar.



(IMF) Bir daha o kapıları çalmak bizim kitabımızda yok.