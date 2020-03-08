08 Mart 2020, Pazar
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Son dakika haberi... Bakan Varank: Ankara'yı merkez şehirlerden biri yapacağız

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.03.2020 Güncelleme Tarihi: 08.03.2020
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VARANK: ANKARA'YI MERKEZ ŞEHİRLERDEN BİRİ YAPACAĞIZ

Son dakika haberi... Sanayi ve : "'da '' kurma hedefimiz var. Ankara'yı sağlık teknolojileri geliştirmede merkez şehirlerden biri yapacağız."

Sanayi ve : "'da '' kurma hedefimiz var. Ankara'yı sağlık teknolojileri geliştirmede merkez şehirlerden biri yapacağız."

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