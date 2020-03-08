Başkan Erdoğan'dan kritik açıklamalar! ''CHP, Kanal İstanbul'u engelleyemeyecek, onu da yapacağız''
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, Silivri'de kritik açıklamalarda bulundu. CHP'nin Kanal İstanbul projesi gerçekleşmesin diye gösterdiği çabaya dikkat çeken Erdoğan, ''Ey CHP zihniyeti, sizin gücünüz, kuvvetiniz Kanal İstanbul'u engelleyemeyecek, onu da yapacağız.'' ifadelerini kullandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ı ziyaret etti.
Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni'nin ardından kara yoluyla Silivri'ye geçti.
Yılmaz, vatandaşların yoğun sevgi gösterileri eşliğinde Silivri Belediye binasına ulaşan Erdoğan'ı kapıda karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretinde, belediye özel defterini de imzaladı.
"18 MART ÇANAKKALE KÖPRÜSÜNÜ YAPIYORUZ"
Tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'ne değinen Başkan Erdoğan "Başka bir adım daha atıyoruz. CHP, isterseniz onu da engellemeye çalışın. 18 Mart Çanakkale Köprüsünü yapıyoruz. dedi.
ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinin Sütlüce ve Lapseki ilçesinin Şekerkaya mevkileri arasında konumlanan köprü için deniz içi ve su üstü çalışmaları aralıksız sürüyor.
Sütlüce ve Şekerkaya şantiyelerinde, 318'er metre olacak köprünün iki ayağının 15. blokları yerleştirilerek 143 metre yüksekliğe ulaşıldı.
İki ayak aralığı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılıyla anlamlandırılarak 2023 metre olacak 1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada bir ilk olacak.
Köprünün kule bağlantıları ve unsurları Türk bayrağının renkleri olan kırmızı ve beyaza boyanacak. Her iki yakadaki kulelerin üst kısmı ise Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.
770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle, Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsünün toplam uzunluğunun 4 bin 608 metre olması planlanıyor. "2x3" şeritle hizmet verecek köprünün 45,06 metre genişlik ve 3,5 metre yükseklikte inşa edilecek tabliyenin her iki tarafında bakım onarım amacıyla yürüme yolları bulunacak.
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