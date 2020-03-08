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Son dakika: 2 aile daha çocuklarına kavuştu

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Giriş Tarihi: 08.03.2020 Güncelleme Tarihi: 08.03.2020
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2 AİLE DAHA ÇOCUKLARINA KAVUŞTU

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı: Dağa kaçırılan çocukları için İl Başkanlığı önünde "evlat nöbeti" tutan iki aile daha çocuğuna kavuştu.

detaylar gelecek...

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