07 Mart 2020, Cumartesi
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Şehit babasından ağlatan sözler! Bakan Kurum anlattı: 'Ayakkabılarım çamurlu' dedi binmek istemedi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.03.2020 Güncelleme Tarihi: 07.03.2020
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'AYAKKABILARIM ÇAMURLU' DEDİ BİNMEK İSTEMEDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'nin kentinde rejimi unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Yozgatlı 'in cenazesinde şehit babasıyla duygusal bir konuşma yaptığını belirterek, "Cenazemizi defnettikten sonra şehidin babası İbrahim amca iyice yoruldu, bitkin düştü. İbrahim amca seni arabayla bırakayım, zaten çok yoruldun' dediğimde, 'Yok Bakanım, araba perişan olur. Bu çamurlu ayakkabılarla arabaya binmem' dedi. Ne kadar ısrar ettiysem de binmedi." dedi.

Kurum, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Medya Buluşması" programında, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bakanlığının 'da yürüttüğü çalışmalara ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurum, kentte çevre, kentsel dönüşüm, millet bahçesi ve yatırımlarına ilişkin bilgi verdi.

ŞEHİT BABASI "ARABAYA ÇAMURLU AYAKKABIYLA BİNMEM" DEMİŞ
Konya'daki bu törenin ertesi gününde 'nin kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Yozgatlı 'in törenine katıldığını belirten Kurum, yaşadığı o duygusal anları şu sözlerle aktardı:

"Yozgat'ta aynı kalabalık ve hüzünde şehit cenazemiz vardı. Namaz esnasında şehidimizin babası İbrahim amca geldi. Ayaklarında, dizinde her halde sorun vardı, zor oturdu. Cenaze namazını kıldık. Cami ile mezarlık arası yarım saatlik bir mesafeydi. Ayaklarındaki rahatsızlığa rağmen, 'ben oğlumun omuzlarda gitmesini istiyorum, sevaptır' dedi. Bütün kardeşlerimizle omuzlarda cenazemizi götürdük. Cenazemizi defnettikten sonra şehidin babası İbrahim amca iyice yoruldu, bitkin düştü. 'İbrahim amca seni arabayla bırakayım, zaten çok yoruldun' dediğimde, 'yok Bakanım, araba mahvolur. Bu çamurlu ayakkabılarla arabaya binmem' dedi. Ne kadar ısrar ettiysem de binmedi. Giderken ise 'bir emrin, isteğin var mı' diye sordum. 'Vatanımız, devletimiz sağ olsun. Köyde imamımız yok, bir imam gelirse en azından köyümüze hizmet eder' dedi. Vali Bey'e söyledik, bir imam görevlendirilmesi yapıldı. Anadolu irfanında, kendisi için bir şey istemeyen vakur ve tok bir duruş sergileyen İbrahim amcalarımız, kahramanlarımız ve şehitlerimiz var. Rabbim onların kıymetini bilenlerden eylesin."



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Hamza Hamza

Amcanın ayakkabıları CHP'lilerin ağızlarından ve kalplerinden milyon kat daha temiz.

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cevapla 07.03.2020 14:24
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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