Son dakika: Almanya uyruklu 2 terörist sınır dışı edildi
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, Almanya uyruklu iki yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiğini bildirdi. Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerinin sürdüğü ifade edilen bakanlık açıklamasında, Almanya uyruklu iki kişinin sınır dışı edildiği kaydedildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Almanya uyruklu 2 yabancı terörist ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.
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