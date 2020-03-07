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Son dakika: Almanya uyruklu 2 terörist sınır dışı edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.03.2020
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ALMANYA UYRUKLU 2 TERÖRİST SINIR DIŞI EDİLDİ

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, uyruklu iki yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiğini bildirdi. Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerinin sürdüğü ifade edilen bakanlık açıklamasında, Almanya uyruklu iki kişinin sınır dışı edildiği kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün uyruklu 2 yabancı terörist ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.

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