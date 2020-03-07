Erdoğan ailesinin mutlu günü! Başkan Erdoğan nikah şahidi oldu

Nikah merasimine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın yanısıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Esra Albayrak, Meclis Başkanı Mustafa Şentop, TBMM eski Başkanı ve eski Başbakan Binali Yıldırım, TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman, milletvekilleri, iş dünyasının tanıdık simaları ve aile yakınları katıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahitliğini yaptığı nikahı İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı kıydı.



Erdoğan, yaptığı konuşmanın ardından evlilik cüzdanını yeğeni Sevde Erdoğan'a teslim etti.

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