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Erdoğan ailesinin mutlu günü! Başkan Erdoğan nikah şahidi oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.03.2020
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ERDOĞAN AİLESİNİN MUTLU GÜNÜ! BAŞKAN ERDOĞAN NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Başkan Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan'ın kızı Sevde Erdoğan ile Ersin Özsoy bugün düzenlenen nikah ile dünya evine girdi. Nikah merasimine Başkan  ve eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Hazine ve , Meclis Başkanı , eski Başkanı ve eski Başbakan , TBMM eski Başkanı , milletvekilleri, iş dünyasının tanıdık simaları ve aile yakınları katıldı.

Nikah merasimine Cumhurbaşkanı ve eşi Emine Erdoğan'ın yanısıra Hazine ve Berat Albayrak, , Meclis Başkanı , eski Başkanı ve eski Başbakan , TBMM eski Başkanı , milletvekilleri, iş dünyasının tanıdık simaları ve aile yakınları katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahitliğini yaptığı nikahı İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı kıydı.

Erdoğan, yaptığı konuşmanın ardından evlilik cüzdanını yeğeni Sevde Erdoğan'a teslim etti.

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