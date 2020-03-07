07 Mart 2020, Cumartesi
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.03.2020 Güncelleme Tarihi: 07.03.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KADINLAR GÜNÜ MESAJI

Başkan , dolasıyla mesaj yayınladı. mesajında; "Eğitimli ve cesur kadınlarımız en büyük güvencemizdir" ifadelerini kullandı.

Başkan , dolasıyla mesaj yayınladı.

mesajında; "Fedekârlıklarıyla geleceğimizin şekillendirilmesinde hayati role sahip olan, insanlığın ilk öğretmeni olan kadınlarımızın dünya kadınlar günün tebrik ediyorum. Eğitimli, özgüveni yüksek ve cesur kadınlarımızı en büyük güvencemizdir. " ifadelerini kullandı.

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