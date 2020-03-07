Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolasıyla mesaj yayınladı. Başkan Erdoğan mesajında; "Eğitimli ve cesur kadınlarımız en büyük güvencemizdir" ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolasıyla mesaj yayınladı.
Başkan Erdoğan mesajında; "Fedekârlıklarıyla geleceğimizin şekillendirilmesinde hayati role sahip olan, insanlığın ilk öğretmeni olan kadınlarımızın dünya kadınlar günün tebrik ediyorum. Eğitimli, özgüveni yüksek ve cesur kadınlarımızı en büyük güvencemizdir. " ifadelerini kullandı.
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