06 Mart 2020, Cuma
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Yunan polisi şiddetin dozunu artırdı! Darp ettikleri göçmenler geri gönderdi

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Giriş Tarihi: 06.03.2020 Güncelleme Tarihi: 06.03.2020
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YUNAN POLİSİ ŞİDDETİN DOZUNU ARTIRDI!

'den 'a geçen bir grup Yunan güvenlik güçleri tarafından darp edilerek, para ve üzerindeki giysiler alınarak, yarı çıplak halde 'ye gönderildi.

'den Meriç Nehri'ni kullanarak geçtikleri 'da yakalanan göçmenlere, askeri ve polislerin uyguladığı şiddet her geçen artıyor.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bir grup göçmeni yakalayan Yunan güvenlik güçleri bazılarını darp ettikten sonra yarı çıplak halde Meriç Nehri üzerinden geri gönderdi.

Yunan polisi şiddetin dozunu artırdı! Darp ettikleri göçmenler geri gönderdi YUNAN POLİSİ ŞİDDETİN DOZUNU ARTIRDI! DARP ETTİKLERİ GÖÇMENLER GERİ GÖNDERDİ

İHTİYAÇLARI KARŞILANDI

tarafına geçen yarı çıplak göçmenler, yakındaki köylere gitti. Köylüler burada göçmenlere yiyecek ve giyecek vererek, ihtiyacını karşılamaya başladı.

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