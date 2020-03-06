Diyarbakır'daki bombalı saldırı davasında 9 kez müebbet hapis cezası verildi
4 yıl önce PKK'lı teröristlerin Diyarbakır'daki Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğine düzenlediği bombalı saldırının davasında karar çıktı. Tutuklu yargılanan sanık Faysal Ç'nin 9 kez müebbet ve 369 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.
Diyarbakır'da 4 yıl önce Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğine PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen, 5'i polis memuru 8 kişinin şehit olduğu, 46 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin davada tutuklu yargılanan sanık Faysal Ç'nin 9 kez müebbet ve 369 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.
TERÖRİSTLERİN CEZALARI KESİLDİ
Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, sanıklardan Faysal Ç. ve Mehmet S. tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Tutuksuz sanıklar Naşit K, Cemil A, Aziz Y. ve Sezer Ç. ise duruşmaya gelmedi.
Cumhuriyet savcısı esas hakkında hazırladığı mütalaasında, mevcut delil durumu, isnat edilen suçla ilgili somut delillerin bulunması dolayısıyla sanıkların cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.
Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar ise tahliye talebinde bulundu.
Mahkeme, tutuklu sanık Faysal Ç'yi "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçlarından 9 kez müebbet hapis cezasına çarptırdı.
46 kişiye yönelik "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs, "kamu malına zarar vermek", "mala zarar vermek" ve "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma" suçlarından da Faysal Ç'nin 369 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmeden mahkemece, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu sanık Mehmet S. 7 yıl 6 ay, tutuksuz sanık Naşit K. ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme, Mehmet S'nin tahliyesini, tutuksuz sanıklar Cemil A, Aziz Y. ve Sezer Ç'nin de isnat edilen suçlardan beraatini kararlaştırdı.
OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ?
Diyarbakır-Batman karayolunun Bismil ilçesi yol ayrımında bulunan Şehit Emniyet Amiri Murat Uçar Bölge Trafik Denetleme İstasyonuna PKK'lı teröristlerce bomba yüklü kamyonla 15 Ağustos 2016'da düzenlenen saldırıda polis memurları Siraç Balpetek (32), Yakup Kılınç (26), Salih Zengin (45), Nazif Kaplan (29) ve Ahmet Gülbahar (34) ile 5 yaşındaki oğlu Hüseyin Utku Gülbahar, akaryakıt istasyonunda çalışan Mehmet Sarı ve emniyette aşçı olarak çalışan Mehmet Kılıç (31) şehit olmuş, 46 kişi ise yaralanmıştı.
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