Son dakika: BM'den flaş Yunanistan açıklaması! "Hiçbir yasal dayanağı yok"
Son dakika haberi... BM, Yunanistan'ın sığınmacıların iltica başvurularını askıya almasının uluslararası hukuka göre hiçbir yasal dayanağı olmadığını bildirdi.detaylar gelecek...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Başkan Erdoğan o görüşmeyi anlattı
- Avrupa'da mülteci korkusu! Bir haftada havlu attılar
- Yunanistan göçmen botlarına ateş açtı
- Başkan Erdoğan'dan Rusya dönüşü flaş açıklamalar
- Ceren Damar davasında gerekçeli karar açıklandı
- BAE prensi koronavirüse yakalandı mı?
- Yunan polisi şiddetin dozunu artırdı!
- Oda TV uluslararası suç işledi
- Son dakika: MEB'ten koronavirüs alarmı! Bakan Selçuk duyurdu: Tüm okullarda eş zamanlı başlattık
- Afganistan'da silahlı ve bombalı saldırı
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Uzmanlardan kritik altın yorumu! Altın artacak mı? Altın alınır mı, satılır mı? Altın fiyatları son durum
- 6 bankadan promosyon müjdesi! Ziraat, Halkbank, Garanti, Yapı Kredi, TEB, ING emekli promosyonu ne zaman ödenecek?
- Fındık destekleme parası yattı mı? 2020 fındık desteklemeleri ne zaman ödenecek?
- Muhterem Nur'un son sağlık durumunda flaş gelişme! Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir, kaç yaşında?
- Bankaların emekli maaş promosyonu ne kadar? 2020 SSK Bağkur emekli promosyonu ne zaman ödenecek?
- TOKİ Ankara Sincan 2+1 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Ankara kura çekiliş sonuçları sorgulama
- Halkbank'tan emeklilere müjde! 2020 Halkbank emekli promosyonu ne kadar? Halkbank promosyon ne zaman yatar?
- Cuma Hutbesi 6 Mart 2020! Bugünkü Diyanet Cuma hutbesi konusu: Allah temizdir temizliği sever
- Cuma mesajları 2020: Resimli ve yeni en güzel cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar
- Dolar koronavirüs endişesiyle yükseldi! 6 Mart euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu?
- Bir Zamanlar Çukurova 58. bölüm tek parça full izle | ATV
- Dolar/TL bugün ne kadar oldu? 5 Mart 2020 euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL?