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Son dakika: BM'den flaş Yunanistan açıklaması! "Hiçbir yasal dayanağı yok"

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Giriş Tarihi: 06.03.2020 Güncelleme Tarihi: 06.03.2020
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BM'DEN FLAŞ YUNANİSTAN AÇIKLAMASI!

Son dakika haberi... , 'ın sığınmacıların iltica başvurularını askıya almasının uluslararası hukuka göre hiçbir yasal dayanağı olmadığını bildirdi.

detaylar gelecek...

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